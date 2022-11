Atp Finals | Auger - Aliassime o Fritz pronostico | chi va in semifinale?

(Di giovedì 17 novembre 2022) Entrambi hanno vinto contro Nadal e perso contro Ruud. Tradotto: lo scontro diretto di giovedì sera (ore 21) vale un posto in. Felixe Taylorsi affrontano per la ...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Esterno notte (serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1 Tennis,Torino 2022 , in onda ...Lo spagnolo esce dal torneo di Torino, battendo Ruud in un match ininfluente. Avrebbe potuto rinunciare ma ha voluto onorare l'evento e il pubblico torinese alla sua maniera ...Nadal saluta il 2022 con una vittoria. L'ex numero 1 al mondo alle Atp Finals ha la meglio contro Ruud con un doppio 7-5. IL tennista spagnolo evita di chiudere il girone delle Nitto Atp Finals senza ...