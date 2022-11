Assicurazioni | accordo contratto Ania | aumento di 205 euro e 2mila una tantum

... delle, della sicurezza, degli investimenti in rubli, yuan, rial, ecc. C'è anche il ... comunemente noto comesul nucleare iraniano: ciò che conta davvero ora è l'approfondimento ...... accade spesso - che non ci siatra gli stessi lavoratori in merito alla distribuzione dei ... Meccanici, Alimentari, Turismo,Enti e Istituzioni Private, Tessili, Credito ed, ...“L’estensione della nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni ci consente di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con ...Assicurazioni, siglato l'accordo, al termine di una nottata di trattativa, per iil rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore. Lo rende noto la Uilca, secondo ...