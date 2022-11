Ashley Graham e tutte le altre star | i look dalla presentazione del nuovo Calendario Pirelli 2023

(Di giovedì 17 novembre 2022) Abito con scollo a barca per la top model attivista di body positivity, che ha conquistato la scena alla première milanese delThe Cal. Ma non c'era solo lei…

ilmattino.it

L'attivista è interpretata da, modella curvy e paladina insieme a Precious Lee (la Narratrice in TheCal) della body positivity. Senza dimenticare Adut Akech (la cacciatrice di sogni), ...Così, ad esempio, troviamo Guinevere Van Seenus, che oltre a essere una top model è nella realtà anche una fotografa; Lauren Wasser, modella ma anche atleta;, che nel Calendario ... Ashley Graham, le smagliature dopo il parto della modella curvy: «Ciao nuova pancia, mi piaci» Pirelli ha presentato il suo calendario 2023 composto da un cast di modelle di un certo livello. Questo, chiamato “Letters to the Muse” è un omaggio ad un gruppo di donne straordinarie: artiste, attiv ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...