Ascolti Tv Analisi 16 novembre | L’Italia batte l’Albania ma vince la malinconia Sciarelli da record con il caso Spreafico | superata Lady Gaga

(Di giovedì 17 novembre 2022)al top, vincono i tg della sera. Tg1 delle 20.00 a 5,171 milioni e 26%, la seconda parte di “L’Eredità” 4,5 milioni e 25,95%. Il match degli Azzurri 4,4 milioni e 21,6%. Su Canale 5 il Tg5 a 4,355 milioni e 21,6% Con gli Azzurri in campo in amichevole a Tirana è stata una griglia generalista molto tattica a caratterizzare l’offerta tv del 16. Su Rai1 è andata in onda Albania-Italia e Canale 5 ha risposto con l’ultra drammatico e sentimentale A Star is born. Su Rai2 è andato in onda il film giallo rosa, Ruby, su Italia1 la commedia Chiedimi se sono felice, mentre su Rai3 è rimasta Federicacon Chi l’ha visto?. L’informazione e l’approfondimento? Su Rete 4 ha presidiato il genere Veronica Gentili con Controcorrente Prima serata, mentre su La7 è tornato Andrea Purgatori con Atlantide, in versione docufilm + ...