Ascolti Tv | 4 milioni e mezzo di telespettatori per l’amichevole con l’Albania

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo il successo sul(3-1 con gol di Di Lorenzo e doppietta di Grifo) nell’amichevole disputata ieri sera a Tirana, la Nazionale è tornata nella notte nel quartier generale di Coverciano, dove nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista dell’ultima amichevole dell’anno con l’Austria in programma domenica sera a Vienna. L’amichevole con, trasmessa in diretta su Rai 1, ha fatto registrare 4.412.000e uno share del 21.57%, risultando il programma più seguito della prima serata televisiva. Fonte articolo e foto: www.figc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.