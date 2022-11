Argentina senza pace | anche Joaquin Correa dice addio al Qatar

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’perde pezzi in attacco a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali 2022 in. Dopo Nico Gonzalez, out per infortunio e rimpiazzato da Angel, tocca a un altro attaccante di Serie A. Si tratta di, costretto al forfait per un problema fisico. Il calciatore dell’Inter aveva già un guaio al ginocchio e adesso è arrivata la comunicazione ufficiale. “il giocatore Joaquínsarà escluso dalla rosa dei Mondiali per infortunio. Il sostituto verrà comunicato nelle prossime ore”, questo il comunicato della Seleccion. Due assenze nel reparto offensivo nel giro di un’ora, dunque, per la compagine sudamericana. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo: agli azzurri, ancora fuori dai Mondiali, gli italiani 'adottano' l'Argentina per l'edizione in partenza domenica in Qatar. L'Albiceleste fa furore tra gli scommettitori a tre giorni dall'inizio... Il sondaggio: al Mondiale senza Azzurri gli italiani tifano Argentina. E contro la Francia... Il danno morale non si limita solo alla selezione, ma i sostenitori dell'Argentina hanno totalmente preso di mira i calciatori di colore che giocano nei Bleus e tra i più bersagliati c'è Mbappé...