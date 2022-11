Argentina | scelto Thiago Almada al posto di Correa | ignorato Simeone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo l’ufficialità arrivata circa un’ora fa a proposito dell’esclusione di Joaquindalla lista dei convocati per i Mondiali 2022 in Qatar, l’rende noto il nome del giocatore che sostituirà l’interista. Si tratta di, attaccante dell’Atlanta, club militante in Major League Soccer. Sfugge il sogno per Giovanni, ancora una volta escluso anche dopo il forfait del Tucu. “Il calciatoresi unisce alla convocazione per la Coppa del Mondo”, si apprende sull’account Twitter ufficiale dell’Albiceleste. SportFace.

Al suo posto, il ct dell'ha convocato Angel Correa '. TUCU OUT - Per un Correa che arriva ce n'è un altro che dovrà rinunciare ai Mondiali . El Tucu dell' Inter , fa sapere l', non ...Momento sfortunato in casache nel giro di poche ore ha dovuto fare a meno di Nico Gonzalez e Correa Momento sfortunato in casache nel giro di poche ore ha dovuto fare a meno di Nico Gonzalez e Correa. Al posto del primo il Ct ha chiamato Angel Correa, mentre pochi istanti ...Giovanni Simeone del Napoli, Thiago Almada dell'Atlanta United e il gioiello del Manchester United Alejandro Garnacho: sarebbero queste le ipotesi secondo Espn per il sostituto di Joaquin Correa, ...Tanta paura in casa Argentina. L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa ... calciatore verranno monitorate giorno dopo giorno e non è escluso un suo taglio, una scelta del ct Scaloni che potrebbe ...