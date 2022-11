Argentina | è ufficiale | torna a casa | salta il Mondiale

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’deve affrontare la seconda tegola in pochi minuti: anche il calciatore dell’InterilL’affronterà ildi Qatar 2022 come una delle favorite alla vittoria finale. Sia perché è un gruppo affiatato, detentore della Copa America, sia perché ha a disposizione Lionel Messi. La Pulce è forse all’ultima chance di vincere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

Correa e Lautaro © LaPresseNeanche il tempo di dirlo ed ecco che l'è stata costretta a rinunciare a due calciatori, guarda caso entrambi provenienti dalla Serie A. Dopo Nico Gonzalez, è ...... della Colombia, dell'Ecuador, oltre ai ritorni da Cuba e dall'. E ci sarà anche una ... Il viaggio in Artigiano in Fiera inizia prima: scaricando l'appè possibile scoprire tutti ... Argentina, UFFICIALE: Correa salta i Mondiali | Nazionali Lo ha reso noto l'account Twitter ufficiale della nazionale argentina, spiegando che il giocatore non parteciperà alla Coppa del mondo per una lesione muscolare. Poco prima era stato ufficializzato ...L’Argentina perde pezzi in attacco a pochi giorni dall’inizio ... Il calciatore dell’Inter aveva già un guaio al ginocchio e adesso è arrivata la comunicazione ufficiale. “Anche il giocatore Joaquín ...