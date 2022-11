Antonia Arslan torna a raccontare la tragedia degli Armeni in un nuovo romanzo | “Il destino di Aghavnì”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nella primavera del 1915, pochi giorni prima dell’inizio del genocidio, in una Piccola Città del centro dell’Anatolia, una ragazza di 23 anni che si chiama, esce di casa con il marito e i due figli, un bambino di sei anni e una bambina di due. Nessuno li vedrà mai più. Scompaiono, semplicemente, senza lasciar traccia. Sono stati uccisi? O rapiti? Ma da chi? Nonostante le intense ricerche delle due famiglie, nessuno sembra saperne qualcosa. E’ il segno del tragicoche incombe sugli. Poi, anche il loro ricordo sbiadisce fino a scomparire, nell’imperversare dei terribili eventi che iniziano proprio in quei giorni. LEGGI ANCHE Biden riconosce il genocidio armeno.: «Lo faccia anche Draghi. Negarlo è come negare la Shoah» In ...