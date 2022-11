Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 17 novembre?

Leggi su zon

(Di giovedì 17 novembre 2022): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 17Mentre Lia potrebbe lasciare il Palazzo, Diego fa un passo molto coraggiosa per trattenerla. Nel frattempo, scopriamo che qualcuno di molto familiare ha trovato i gioielli. Roberto, invece, ha un inedito confronto con Raffaele: avrà perso Marina per sempre? Viola va da Rosa per chiederle scusa a nome di Antonio e pregarla di far tornare Manuel a ripetizioni da lei.Unal ...