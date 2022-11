Anticipazioni Terra Amara 18 novembre 2022 | episodio 59

ALESSANDRIA - Dopo ledella scorsa settimana sulle luminarie prende sempre più forma il programma di eventi e iniziative in vista delle prossime festività natalizie , ad Alessandria . L'amministrazione ...Amara dal 21 al 26 novembre: Zuleyha in crisi Zuleyha sarà intenzionata a scappare con Yilmaz e gli scriverà una lettera dove confesserà tutta la verità sul perché ha sposato ...Le anticipazioni di Terra Amara non preannunciano niente di buono: Zuleyha ripone nuovamente fiducia in Demir, ma ...Nella puntata di Terra amara di sabato 26 novembre, Yilmaz spezzerà il cuore a Gulten, il dottor Sabahattin cederà al ricatto di Demir ...