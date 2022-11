Anticipazioni Amici 22 del 17 11 22 | due allievi eliminati dalla scuola

Leggi su isaechia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si sono da poco concluse le registrazioni della puntata diche andrà in onda domenica 20 novembre. Cosa sarà successo nel talent più seguito d’Italia? Ecco qualche gustosa anticipazione offerta come sempre daglidi Superguidatv.it: La gara canto è stata giudicata da Dardust.classifica dei voti sono risultati essere ultimi: Cricca, Niveo e Ascanio. Quest’ultimo è pertanto finito in sfida immediata per volere di Lorella Cuccarini. Ai primi posti della classifica di canto? Tommy 10 Wax 9,5 Federica 9 Cricca 8- Niveo 7 Dopo settimane e settimane in cui nessuno ha abbandonato la casetta, domenica 20, così come ci hanno anticipato le talpe diNews, vedremo l’eliminazione del cantante Ascanio e della ballerina Claudia. Cosa è accaduto? Come si è giunti alle due eliminazioni? Ascanio, come dicevamo, ...