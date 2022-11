Andy Warhol | ‘White Disaster’ venduto all’asta per 85 | 4 mln di dollari

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Il monumentale quadroDisaster (White Car Crash 19 Times)’ di(1928-1987), raffigurante un incidente stradale in bianco e nero della famosa serie ‘Death and Disasters’, è statoper 85,4 milioni di(82,2 milioni di euro) mercoledì sera 16 novembreda Sotheby’s a New York. Il risultato ne fa una delle opere più costose del maestro della Pop Art mai vendute. L’opera ha superato ‘Triple Elvis (Ferus Type)’ (1963)per 81,9 milioni dinel 2014 da Christie’s, classificato al terzo posto delle opere dipiù costose. Il record per un dipinto della serie ‘Car Crash’ risale al 2013, quando ‘Silver Car Crash (Double Disaster)’ è stato ...

Il monumentale quadro è diventato uno dei più costosi del re della Pop Art Il monumentale quadro 'White Disaster (White Car Crash 19 Times)' di Andy Warhol (1928 - 1987), raffigurante un incidente stradale in bianco e nero della famosa serie 'Death and Disasters', è stato venduto per 85,4 milioni di dollari (82,2 milioni di euro) mercoledì ...... dal 22 gennaio al 18 giugno 2023 , il MA*GA ospita un'antologica dedicata ad Andy Warhol (1928 - 1987), uno dei vertici assoluti dell'arte e della cultura del Novecento. La rassegna, dal titolo " ...