Andy Warhol | il quadro ‘White Disaster’ venduto all’asta ad una cifra «monumentale»

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’opera “White Disaster” di, è stata vendutaa New York per 85,4 milioni di dollari.diper 85milioni White Disaster(1963)Si tratta di una gigantesca serigrafia, raffigurante un incidente stradale di due auto, moltiplicato per 19 volte. “White Disaster (White Car Crash 19 Times)” realizzata nel ’63 da, re della Pop Art, appartiene alla famosissima serie “Death and Disasters” (Morte e Disastri). Il(3,6 metri), come dichiara Sotheby’s (casa d’asta), è statoad una «». ...

