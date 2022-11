Anche in Puglia misure cautelari e sequestro di beni | inchiesta su gestione di coop in liquidazione Guardia di finanza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime ore della mattinata odierna, militari del Comando Provinciale delladidi Bari stanno eseguendo – nelle provincie di Bari e Roma – un’ordinanza applicativa dipersonali nei confronti di 3 persone (1 agli arresti domiciliari e 2 destinatarie della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici di commissario liquidatore e curatore fallimentare per la durata di un anno), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale barese, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Con tale provvedimento sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel ...

FoggiaToday

... su invito del sindaco Giuseppe Pitta - sulle quali non voglio tornare,perché sembrava che ... L'azienda, comunque sia, ha già presentato ufficialmente alla Regionela propria 'variante ...... cantautore cha ama da sempre, e allo stesso tempo si preparava per la gara automobilistica Fasano - Selva nel suo posto del cuore, dove è cresciuto in. Il documentario parladel ... Covid, nuova risalita dell'incidenza in Puglia: aumentano anche i ricoverati Dalle prime ore della mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo – nelle provincie di Bari e Roma – un’ordinanza applicativa di misure cautel ...Si parte con i pullman soprattutto dal Foggiano, dal Barese, dal Brindisino, ma anche dal Salento. Tutto questo mentre la nostra sanità per anni è rimasta a guardare». Solo nel 2018 la Puglia ha ...