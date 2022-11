Amichevoli 2022 | Svizzera k o | vince il Ghana 2-0

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sconfitta a sorpresa in amichevole per la, che al Nahyan Stadium di Abu Dhabi è stata sconfitta per 2-0 dal. Tra le due nazionali che parteciperanno ai Mondialiin Qatar, ad avere la meglio è stata quella africana. Decisive le reti di Salisu e Semenyo, arrivate rispettivamente al 70? ed al 74?. Essendo un’amichevole i segnali vanno presi con le pinze, tuttavia non può che masticare amaro l’Italia pensando alla sconfitta rimediata dalla squadra che le ha scippato il pass per i Mondiali. Gli elvetici debutteranno il 24 novembre contro il Camerun, mentre ilsfiderà nello stesso giorno il Portogallo. SportFace.