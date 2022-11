Alvaro Bautista | marcia indietro sulla Superbike | “Non è Serie B…”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una grande vittoria per Ducati e. Il pilota spagnolo ha riportato il titolo ina Borgo Panigale dopo dieci anni d’attesa. Il centauro ha ripercorso, in una recente intervista, tutta la stagione e i duelli con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea che hanno certamente impreziosito la sua affermazione finale, ufficializzata dopo il Gran Premio d’Indonesia a Mandalika. Le dichiarazioni di“È stato un anno incredibile, in cui siamo stati molto costanti e veloci – ha spiegato il nuovo campione del mondo della SBK ai microfoni di AS – abbiamo battuto due piloti di livello incredibilmente alto, abbiamo battuto i record su ogni pista, siamo stati molto competitivi in ogni gara, anche su piste che non ci erano favorevoli. Abbiamo commesso pochissimi errori. È stata ...

Nello scorso round di Mandalika infatti ha conquistato il suo primo alloro in categoria, riportando il titolo a Borgo Panigale 11 anni dopo l'ultima volta: un successo che dunque ...