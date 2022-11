Altro che Napoli | la Juventus si fionda su un obiettivo azzurro!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nelle ultime settimane ilaveva palesato il suo interesse per il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, il quale si era già messo in mostra la scorsa stagione con delle prestazioni straordinarie. Sulla falsa riga dell’anno scorso, l’estremo difensore italiano nelle prime 15 giornate di campionato ha dimostrato il suo assoluto valore ed è pronto a difendere la porta di squadre anche più blasonate dell’Empoli.-Juve: scontro di calciomercato Nelle ultime però, sembrerebbe essersita in maniera molto insistente sul portiere della squadra toscana la, sfidando così la squadra azzurra in questo colpo di calciomercato. La squadra bianconera sta pensando al post-Szcz?sny e, dopo l’interesse per il portiere georgiano del Valencia Mamardashvili, i dirigenti bianconeri sembrerebbero ...