Il Fatto Quotidiano

Dopo l'incidente di martedì la 'ha alzato il livello didi alcune unità selezionate delle forze armate', ma non ci sentiamo 'un obiettivo della '. L'...con 'forniture di sistemi di difesa'.Il livello di, nella base Nato di Malbork, nella estrema regione nord orientale della Polonia "è già al ... La Task Forceè stata istituita con tre mandati precisi: air policing (ovvero ... Allerta aerea in tutta l'Ucraina: esplosioni a Dnipro e Odessa, il direttore della Cia ha incontrato il presidente della Polonia L'Ucraina ha diramato l'allerta aerea in tutto il Paese, a causa della ripresa di massicci bombardamenti da parte della Russia. La città portuale di Odessa è stata colpita da un missile e diverse espl ..."Non è colpa dell'Ucraina", precisa però, perché l'incidente "dimostra i pericoli connessi alla guerra" e in fondo è la Russia ad avere "la responsabilità ...