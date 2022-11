Allarme per l’Argentina | un attaccante a rischio per il Mondiale

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Come riportato dall’emittente argentina Tyc Sports, durante l’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti si è fermato Joaquin Correa. L’dell’Inter sembra aver avvertito un dolore al ginocchio sinistro che lo ha costretto a lasciare anzitempo il match. Correa Argentina Infortunio Il corpo medico lo seguirà da vicino per vedere l’evoluzione dell’infortunio. Resterà dunque da capire se sarà disponibile per l’inizio dell’avventura albiceleste in Qatar. Argentina che farà parte del gruppo C, in cui sfiderà Arabia Saudita, Messico e Polonia. Girone sulla carta che può sembrare abbastanza abbordabile per i sud-americani, che dovranno comunque stare attenti al Messico, pieno di giocatori di grande talento ed alla Polonia, guidata da Robert Lewandowski. L’esordio per la selezione del CT Scaloni è fissato per martedì alle 11 contro l’Arabia ...