Alien | Cailee Spaeny in trattative per il film di Fede Álvarez

Leggi su screenworld

(Di giovedì 17 novembre 2022) Presto la saga diavrà un nuovo capitolo girato dadi Don’t Breathe; l’attriceSpaney sembra essere inper interpretare la protagonista di questo nuovi. Non ci sono state molte notizie sul progetto da quando si è saputo che era in fase di sviluppo all’inizio dell’anno, ma ora ilsembra aver trovato la sua star. Come riporta Deadline, non si sa ancora molto sulla trama del, che sarà rilasciato su Hulu, e sul tono che assumerà il progetto. Il franchise ha assunto diverse identità nel corso degli anni, dall’atmosfera slasher da “casa infestata” dell’originale di Ridley Scott al focus più action-horror del sequels diretto da James Cameron. Tuttavia, dato il background di ...