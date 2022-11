Alfonso Signorini | il dramma durante la diretta | operazione d’urgenza | vita stravolta

(Di giovedì 17 novembre 2022)inperche ha vissuto un momento tremendo: trasportato in ospedale, è stato operatoè attualmente in onda con la settima edizione del… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ivana Mrázová potrebbe far parte del cast Intantosta cercando nuovi concorrenti per provare a creare ulteriori dinamiche all'interno della Casa più spiata d'Italia. Gli ultimi ...Tra i nuovi concorrenti del reality condotto dac'è Edoardo Tavassi. Nelle scorse ore è emerso uno scoop clamoroso su di lui, lanciato da Samara Tramontana a Casa Pipol. Stando a quanto si evince, il romano condivide lo stesso ...A confermare tutto è stato lo stesso Alfonso Signorini nel corso della puntata andata in onda lunedì scorso: “Da questa settimana andremo in onda solo di lunedì, sospendiamo i nostri appuntamenti ...Eliminata nel corso nel corso dell'ottavo appuntamento con il Grande Fratello Vip, la comica salentina, Francesca Carmela Antonaci, in arte Gegia, è tornata a parlare del reality show rivelando un sco ...