Alfa Romeo Tonale - Alla guida della plug-in | vivace e integrale | promette fino a 80 km in elettrico - VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) Era già stato scritto: dopo lamild hybrid, l'avrebbe messo in rampa di lancio la variante ibridaspina, ovvero-in hybrid Q4. Un ulteriore passo nel percorso di elettrificazione del marchio, intenzionato a lanciare la prima Bev nel 2025 e ad abbandonare qualsiasi forma di endotermico nel 2027. "Lasi affaccia sul mercato dell'ibridospina senza nessun complesso di inferiorità", assicura il ceo Jean-Philippe Imparato. "Confrontatela con la migliore concorrenza e fatemi sapere". In attesa dei rilevamenti del nostro Centro prove, l'ho "assaggiata" sulle strade intornopista di Balocco. Cambia qualcosa? Da fuori è sempre lei, non cambia. Ci sono solo due dettagli che tradiscono la...

Motor1 Italia

La nuovaTonale PHEV sarà equipaggiata con un motore 1.3 turbo benzina in abbinamento a un'unità elettrica sull'asse posteriore: ecco i primi dettagli Presto la gamma dell'Tonale ...Polestar 2, la console centrale LITRI A CONFRONTO Risultato: con 4,61 metri da paraurti a paraurti la Polestar 2 è lunga solo due centimetri in meno dell'Giulia, ma la capacità di carico ... Promozione Alfa Romeo Tonale, perché conviene e perché no Il suv ibrido alla spina è la prima auto del brand in grado di procedere a zero emissioni (per 80 chilometri). Ha 280 cavalli e parte da 51.600 euro ...La cura degli elettroni dell'Alfa Romeo avviata dalle Tonale Hybrid prrogredisce con la Plug-in Hybrid Q4 che si pone al vertice della gamma, proiettando con decisione il marchio del Biscione nel ...