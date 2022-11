Alfa Romeo | con la Tonale plug - in la svolta elettrica è realtà

(Di giovedì 17 novembre 2022) TORINO - La nuova- in Hybrid Q4 è il turbo definitivo alla rinascita del Biscione, che nel 2022 ha già raddoppiato le vendite nel nostro Paese superando quota 11mila e arrivando a 20mila ...

Quando sono passato dalla F2 all'prima e alla Ferrari poi, quando arrivavo in squadra era già in piedi da un'ora e mezza. Ho preso da lui, perché adesso arrivo presto e esco tardi dalla ...Al momento il portafoglio ordini diè di sei mesi, rispetto a un anno fa, questo valore è decuplicato" ha spiegato Jean - Philippe Imparato, ceo del brandconfermando che dal ...TORINO (ITALPRESS) - La nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4 è il turbo definitivo alla rinascita del Biscione, che nel 2022 ha già raddoppiato le ...È in arrivo la nuova versione Plug-In Hybrid Q4 di Alfa Romeo Tonale, che completa il lancio della gamma del SUV con cui il marchio italiano ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione, ...