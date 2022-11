Alfa Romeo | con la Tonale plug - in la svolta elettrica è realtà

Nella classifica di quest'anno non sono presenti, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche e Rivian. I RISULTATI PIÚ ECLATANTI I ...Al momento il portafoglio ordini diè di sei mesi, rispetto a un anno fa, questo valore è decuplicato" ha spiegato Jean - Philippe Imparato, ceo del brandconfermando che dal ...La gamma Alfa Tonale, che aveva debuttato in primavera con la mild hybrid seguita dalla Diesel a luglio, si completa oggi con l’arrivo della versione plug-in hybrid Q4. È l’Alfa Tonale più potente del ...Abbiamo guidato il Suv compatto del Biscione in versione elettrificata, capace di 280 cavalli di potenza, trazione integrale e di percorrere fino a 69 chilometri in elettrico.