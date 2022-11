Albano Carrisi | chi è e cosa fa il fratello | è un ex cantante famoso

Italia a Tavola

"Mi hanno scambiato più di una volta per il figlio di Al Bano, l'ultima volta l'altro giorno a Roma". Lo ha raccontato lo scrittore Donato, che ha lo stesso cognome di Al Bano, con cui condivide anche le origini pugliesi, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1. Cosa è successo l'ultima volta a Roma "Ero in un taxi che ...Se a Cellino San Marco, a poco piu di un chilometro, avevano, che si chiamavaperche il padre era stato in guerra in Albania, noi a San Pietro c'avevamo Modugno. Link ... Albano Carrisi presenta il vino Canaaneo: in degustazione per la prima volta a Genova Sapevate che Albano Carrisi ha un fratello Il suo nome è Franco e a sua volta ha assaporato la fama debuttando come cantautore verso la fine degli Anni ’60. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.Da alcuni anni a questa parte, Romina Power è solita indossare tuniche e scarpe basse. Siete curiosi di sapere perché