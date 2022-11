Albania-Italia | Zaniolo | “Emozionante tornare a Tirana | abbiamo fatto una bella partita e ci siamo divertiti”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “C’è tanta delusione per non essere al Mondiale, ma bisogna voltare pagina. Dobbiamo mettere il doppio della cattiveria per le prossime qualificazioni mondiali”. Lo ha detto l’attaccante azzurro Nicolòai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sull’per 3-1. Il romanista torna all’Arena Kombetare dove il 25 maggio scorso siglò il gol vittoria in finale di Conference League: “È stata un’emozionein questo stadio – spiega -. Mi sono focalizzato su quel che mi ha chiesto il mister, ciuna. Mi sono trovato bene con Raspadori e Grifo, sono grandi campioni ed è facile giocare con loro”. Poi conclude: “La maglia della nazionale va sudata, ci sono milioni di bambini che ...

(3 - 5 - 2): Berisha 6; Ismajli 7 (71 A. Bajrami 6), Kumbulla 6, Mihaj 5; Hysaj 6, Abrashi 5 ...(3 - 4 - 3): Meret 7.5; Scalvini 6, Bonucci 5.5 (90 Pafundi s.v.), Bastoni 6; Di Lorenzo 7, ...PRIMO GOL GRIFO (1 - 2) SECONDO GOL GRIFOTIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – L’Italia batte in rimonta l’Albania 3-1 nell’amichevole di Tirana. All’Arena Kombetare ...Vittoria in rimonta per la Nazionale di Roberto Mancini, a Tirana, nell'amichevole contro l'Albania. L'Italia, che era passata in svantaggio al 16esimo, dopo il gol del difensore dell'Empoli Ardian Is ...