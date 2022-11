Albania-Italia vince la serata degli ascolti tv | oltre il 21 6% di share

(Di giovedì 17 novembre 2022)lain tv. La partita della Nazionale, trasmessa su Rai1, ha conquistato 4.412.000 spettatori pari al 21.6% di. Un dato da sottolineare in quanto la partita di ieri era una mera amichevole senza molto significato visto che l’, ahinoi, non parteciperà ai Mondiali in Qatar che scatteranno domenica 20 novembre. Eppure quasi cinque milioni di telespettatori hanno comunque scelto i ragazzi di Roberto Mancini che domenica sera torneranno nuovamente in campo per l’ultimo impegno del 2022, affronteranno l‘Austria in amichevole poche ore dopo Qatar-Ecuador, partita inaugurale della rassegna iridata. SportFace.

Secondo i dati Auditel di mercoledì 16 novembre 2022 l'amichevoleandata in onda su Rai 1 ha raggiunto quasi 5 milioni di spettatori, e gli italiani hanno premiato due volte mamma Rai sintonizzandosi su ' Chi l'ha visto ' in più di due milioni. Dall'...Uno degli elementi positivi della sfida di ieri sera vinta dagli azzurri per 3 - 1 contro l'è sicuramente Vincenzo Grifo, autore di una doppietta., Grifo sotto il segno di Toni. Per ...Sandro Tonali nella gara amichevole tra Albania e Italia di ieri sera è riuscito a giocare un tempo prima di uscire in barella per una brutta caduta sulla testa che, per fortuna, è ..."È successo tutto in due settimane, sono veramente emozionato di indossare questa maglia, e' il sogno di tutti i bambini. La Juve Il mister mi ha dato ...