Albania-Italia | pagelle Di Lorenzo | il gol merito della cavalcata col Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 17 novembre 2022) Giovanni Diprotagonista durante, il giocatore delha segnato un gol durante l’amichevole. Un gol di Diha dato il pareggio all’durante il match con l’. Una rete importante quella del giocatore delche ha messo la partita sui binari giusti per la squadra di Mancini. Nemmeno in Nazionale si può fare a meno di Diche gioca in un 3-4-3 da esterno destro, ruolo inedito per lui ma che ha eseguito al meglio.DidopoGazzetta 6,5: Soprattutto per il tap in del gol condensato di tempismo ed intelligenza. E lo stacanovista (15 su 15 con il) sa anche ...