Albania-Italia | Mancini | “Abbiamo fatto cose buone” | poi il commento su Tonali

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una bella prova. Una vittoria quella di stasera, che ha visto l‘di Robertoimporsi non troppo agevolmente nell’amichevole internazionale giocata a Tirana contro l’. Gli azzurri, dopo essere andati in svantaggio, sono riusciti a rimontare, issando il punteggio sull’ 1 a 3 finale. Una serata in cui a farla da padrone è stato uno degli ultimi arrivati, uno di quelli arrivati nell’indifferenza generale, ma che ha saputo prendersi la scena grazie ad una bella doppietta: quel giocatore è stato Vincenzo Grifo. L’attaccante del Friburgo si è rivelato il vero mattatore della serata, che è stata poi impreziosita anche dal goal del partenopeo Di Lorenzo. Al termine della partita, l’allenatore azzurro Robertoha voluto parlare così della partita di stasera ed, in generale, della prestazione ...

La gioia di Vincenzo Grifo , 29 anni, così orgoglioso di indossare la maglia dei campioni d'Europa, è l'immagine più bella della corroborante serata azzurra in, coronata dalle rassicuranti informazioni sulla salute di Tonali, dopo la forte preoccupazione vissuta sul campo. E molte sono le altre buone notizie in arrivo da Tirana: la seconda doppietta ...L'ha battuto l'per 3 - 1 in una partita amichevole giocata a Tirana. Gli azzurri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale con i gol di Di Lorenzo e la doppietta di Grifo. LE PAGELLE DELL''...L’Italia batte l’Albania e porta a casa un successo di prestigio che fa ben sperare nel futuro. Decisive le due reti di Grifo. In svantaggio al 16' per un un gran colpo di testa di Ismajli, gli azzurr ...L'Italia ha battuto l'Albania per 3-1 in una partita amichevole giocata a Tirana. Gli azzurri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale con i gol di Di Lorenzo e la doppietta ...