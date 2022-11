Albania - Italia 1 - 3

(Di giovedì 17 novembre 2022) L'vince in amichevole a Tirana contro l'per 3-1, nel primo tempo al (16') Ismajli con un goal di testa porta in vantaggio gli uomini di Edy Reja. Poi l'ribalta la situazione, prima con Di Lorenzo al (20'), e poi con Grifo al (25'). Da segnalare un palo di Zaniolo per gli azzurri di Mancini. Nella ripresa arriva anche la rete del definitivo 3 -1 con la doppietta del bomber del Friburgo Grifo. IL TABELLINO1-3(3-4-2-1): Berisha 6,5, Ismajli 6,5 (26' st A.Bajrami 6), Kumbulla 5, Mihaj 5,5; Hysaj 5, Abrashi 6 (32' st Ramadani sv), Bare 5 (42' st Laci sv), Lenjani 6; N.Bajrami 6 (26' st Asllani 6), Uzuni 6 (42' st Skuka 6); Broja 6 (5' st Roshi 6).A disp.: Selmani, Kastrati, Gurishta, Bitri, Hadroj, Mucolli, Cokaj, Muci, Cara. All.: Reja ...

