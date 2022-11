Adolfo Urso | Dobbiamo evitare di passare dalla sudditanza energetica alla Russia a quella tecnologica alla Cina

L'accelerazione della transizione ecologica non deve comportare il rischio di metterci nelle mani Cina. Lo ha detto il ministro dellle imprese e del Made in Italy,a Mattino 5. "La transazione ecologica in Europa - ha sottolineato il ministro - deve accompagnarsi alla riconversione industriale, affinché il nostro sistema produttivo possa utilizzare ...'L'Unione Europea dev'essere consapevole che la transizione ecologica deve accompagnarsi alla riconversione industriale '. Ospite a 'Mattino Cinque News', ministro delle Imprese e del Made in Italy, parla delle sfide per il futuro , sottolineando la necessità di avere il tempo materiale per poterle affrontare. Leggi Anche Ex Ilva, sospese ...Lo ha detto il ministro dellle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a Mattino 5. "La transazione ecologica in Europa - ha sottolineato il ministro - deve accompagnarsi alla riconversione ..."L'Unione Europea dev'essere consapevole che la transizione ecologica deve accompagnarsi alla riconversione industriale". Ospite a "Mattino Cinque News" Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del M ...