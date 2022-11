Ac Milan Inaugura Un Nuovo Spazio Rossonero In Stazione Centrale

(Di giovedì 17 novembre 2022)o, 17 novembre 2022 – A due mesi dalla sua apertura, il pop-up store di ACnelladisi trasferisce in unopiù ampio per poter espandere la propria offerta di prodotti e rispondere così alle richieste dei tifosi locali e dei tantissimi rossoneri in visita nel capoluogo lombardo. Oggi il Brand Ambassador Daniele Massaro ha incontrato i tifosi accorsi into insieme a loro il, che potrà catalizzare la passione deiisti di tutta Italia e non solo, offrendo tutti i giorni la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA e di personalizzare le maglie ufficiali. Nella cornice ...

ACun nuovo spazio rossonero in stazione Centrale A due mesi dalla sua apertura, il pop - up store di ACnella stazione di Milano Centrale si trasferisce in uno spazio più ampio per ...... la personalizzazione più richiesta è stata quella di Ibrahimovic, spesso accompagnata sulla spalla dalla patch della Uefa Champions League a rimarcare i sette successi incisi nella storia delOggi il Brand Ambassador Daniele Massaro ha incontrato i tifosi rossoneri per celebrare l'ampliamento dello store del Club all'interno della stazione di Milano Centrale Dal primo ...