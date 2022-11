A Roma flash mob medici pronto soccorso | “Siamo senza respiro”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Camice, stetoscopio e mascherina dell’ossigeno sul viso per lanciare l’allarme sulla ‘mancanza di’ per iche ogni giorno lavorano neiitaliani. E’ ilmob promosso oggi a, davanti alla sede del ministero della Salute, dalla Simeu, la Società italiana dina dell’emergenza urgenza, per lanciare l’allarme sulle carenze e sulla situazione dei dipartimenti di emergenza del Paese. “Vogliamo fare un’azione importante di sensibilizzazione sulla carenza di organico dei, sulle attese per i ricoveri e sullo stress dei. Stiamo vivendo una condizione in cui‘malati’ come i nostri pazienti. Chiediamo un incontro con il ...