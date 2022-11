A rivelarlo | con grande sorpresa | il fotografo Rankin | scelto per ritrarre la sovrana per i 50 anni di regno Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di giovedì 17 novembre 2022) (foto: AP) Nei suoi settant’dila Regina Elisabetta non ha (quasi) mai commesso un passo falso. Ha gestito sempre le varie situazioni con estrema calma, senza lasciarsi prendere dall’emotività in pubblico. In alcuni casi, addirittura, è stata tacciata di essere troppo fredda. E nelle rare occasioni in cui il popolo aveva bisogno di più cuore – ad esempio, nel caso della morte improvvisa di Lady Diana – ha cambiato in corsa atteggiamento probabilmente perché consapevole della necessità di farlo per non perdere consensi. In generale, però, laappena scomparsa ha spesso dato l’impressione di non avere un lato umano. O, quantomeno, di tenerlo perfettamente sotto controllo. Non che fosse un difetto, anzi. Il suo aplomb di fronte a molte situazioni critiche è anche ciò che l’ha resa una leggenda, stimata da ...