A Napoli la sinistra litiga sulla parola “bivacco” | è fascista | va tolta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Poiché si chiede insistentemente al buon cittadino di smascherare e denunciare il fascismo in ogni sua forma, dopo l’iniziativa del Consiglio comunale di Roma che intendeva meritoriamente corregger... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... 'Cercheremo di regalare l'entusiasmo delin azzurro: queste sono due partite da affrontare ... Gatti e Acerbi, sulle corsie a centrocampo Mazzocchi a destra e Parisi a, poi Tonali in ..., consiglieri disi scannano sul termine 'bivacco': 'Non va usato,... Cronaca Primo Piano, consiglieri disi scannano sul termine 'bivacco': 'Non va usato, è fas***ta' ...Pareggio dell'Italia al 20' nella sfida di Tirana contro l'Albania con Giovanni Di Lorenzo. Cross dalla sinistra di Vincenzo Grifo che ha pescato al limite dell'area piccola il terzino del Napoli, abi ...20' - PAREGGIO DELL'ITALIAAAAAAAAAAAAA, DI LORENZO!! Cross dalla sinistra di Grifo per il taglio di Di Lorenzo, il capitano del Napoli batte Berisha con un piattone da pochi ...