Adnkronos

Tutto pronto al Centro Tecnico Federale diper iItaliani Assoluti, che vedranno, sabato 19 e domenica 20 novembre 2022, oltre 200 atleti delle specialità Raffa, Volo e Petanque contendersi undici titoli italiani in palio. ...Il team bergamasco è una squadra molto giovane, frutto del sodalizio con la Volley1991 : ...roster è formato da ragazze uscite dalle giovanili bergamasche e alle prime esperienze in... A Bergamo i Campionati Italiani Assoluti unificati di bocce Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Tutto pronto al Centro Tecnico Federale di Bergamo per i Campionati Italiani Assoluti, che vedranno, sabato 19 e domenica 20 novembre 2022, oltre 200 atleti ...Sono 336 le cinture pronte a stringersi sui tatami tricolori del palazzetto dello sport di Roncadelle dove è in programma la diciottesima edizione del Campionato Nazionale di Judo del Centro Sportivo ...