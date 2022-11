5 libri di cucina da regalare per Natale

Leggi su appuntidizelda

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ho pensato di creare un articolo su . Ma non è la classica guida dei regali con i ricettari dao da avere in dispensa, sonodifferenti, che parlano di storie e di. Scopriamoli insieme in questo articolo. I 3di Anthony Bourdain Il viaggio di un cuoco Anthony Bourdain, famoso chef francoamericano che lavora a New York, parte per una serie di viaggi alla ricerca del pasto perfetto. “Pasto” e non “cibo” perfetto, perché l’autore è interessato all’insieme dell’esperienza gastronomica di cui il cibo è solo una delle componenti. La ricerca culinaria diventa pretesto per una serie variegata di racconti il cui tono va dal reportage, alla rêverie trasognata. Il ritmo incalzante sembra quello di unachiassosa. Non mancano informazioni di background sui luoghi ...