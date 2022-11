1899 | il suo enigma oscuro ci regala una serie ipnotica e irresistibile

Eletta atempo miglior serie originale Netflix e ancora oggi considerata tra i migliori prodotti in ... È stato così per Dark e così resta per la nuova e intrigante. I due si rivelano infatti ...Nel cast e personaggi disu Netflix: Emily Beecham è Maura Franklin, neurologa e una delle ... Mathilde Ollivier è Clémence, una giovane donna dell'élite parigina, accompagnata dalnuovo ...Se siete stati anche voi incredibilmente affascinati da questa serie e volete approfondire, o semplicemente, capirci qualcosa in più sul suo incredibile finale, ecco la sua spiegazione. L'ultimo ...La serie TV dai creatori di Dark, 1899 avrà una stagione 2 Tutte le news su uscita, trama, cast e streaming su Netflix.