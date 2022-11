“X Factor” | le anticipazioni della puntata di giovedì 17 novembre

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Laarriva dopo la doppia eliminazione Dopo la doppia eliminazionescorsa settimana, è in arrivo un’altra serata per X2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Nelladi17su Sky e in streaming su NOW è tempo per i concorrenti rimasti in gara di presentare i propri inediti. Nei quattro roster la situazione è di perfetto equilibrio. Fedez, Ambra Angiolini, DargenD’Amico e Rkomi arrivano a questo appuntamento decisivo, il più atteso dai ragazzi in gara, con due artisti a testa. Nella squadra di Fedez, LINDA presenterà il suo brano “Fiori sui balconi” (prodotto da BRAIL e JxN) e gli OMINI si esibiranno con “MATTO”. In quella di Ambra, Lucrezia riproporrà la canzone con cui si è presentata alle Audition “MOLECOLE” (prodotto da Simon ...