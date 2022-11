WWE | Ufficializzato il match titolato tra Wes Lee e Carmelo Hayes | ecco quando si terrà

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di NXT abbiamo assistito al segmento dedicato alla firma del contratto che ha sancito ufficialmente iltra l’NXT North American Champion Wes Lee e lo sfidante nonché ex campione. La tensione nell’aria era molto alta e l’intervento di Booker T è stato decisivo per non far degenerare la situazione,nel dettaglio cos’è accaduto nell’episodio di NXT di ieri notte. Tutto pronto per settimana prossima Durante il segmento dedicato alla firma del contrattoha provocato Wes Lee affermando che porterà al termine i suoi ’15 minuti di gloria’, The A-Champion è pronto a conquistare per la terza volta il North American Championship. Wes Lee in risposta ha dichiarato di essere fiero di ...