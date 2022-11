WWE | Raw vede una leggera risalita nei propri ascolti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di Monday Night Raw la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 1.648.000 spettatori e un rating di 0.44 nella fascia demografica 18-49.Lo show rosso torna a intrare una, seppurneie inoltre si è classificato al 6° posto della classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,648,000 viewersP18-49 rating: 0.44#6 cable original in P18-49 pic.twitter.com/Q6PZY51HLq— Brandon Thurston (@BrandonThurston) November 15, 2022

