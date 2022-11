Wilma Goich ha il Covid

(Di mercoledì 16 novembre 2022)è stata trovata positiva al. A rivelarlo è stato Daniele Dal Moro ai suoi compagni d’avventura: “Mi stanno monitorando. Mi hanno detto di stare zitto,ha il. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un’ora e mezzo che sto zitto mi sono rotto“. La positività della cantante è la dimostrazione che il virus sta continuando a girare fra le mura di Cinecittà. Portato dentro da una new entry, il-19 ha contagiato Luca Onestini, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi. Ad un primo screening tutti gli altri concorrenti sono risultati negativi, ma questa mattina, all’ennesimo tampone di controllo, ha scoperto l’amara sorpresa: positiva. Febbre e tosse in diretta: come stanno i vipponi trovati positivi al ...

Sull'onda del film Il Piacere é tutto Mio, all'interno della casa del GF Vip si é creata una simpatia tra la settantasettennee il giovane Daniele Del Moro. Dice la cantante 'Io e Daniele ...A far volare i telespettatori, però, è stato lo stacco della regia su, che nei giorni scorsi ha confessato di avere una vera e propria cotta per Daniele. Lo sguardo di gelosia della ...Anche Wilma Goich è positiva al Covid nella Casa del GF Vip, è stato Daniele Dal Moro a rivelare l’indiscrezione a Micol Incorvaia e Giaele ...Nella notte, al Grande Fratello Vip, abbiamo assistito a un momento di pericolosa vicinanza tra Nikita e Daniele Dal Moro. In lacrime e distrutta per non essere riuscita a dormire, la Pelizon ...