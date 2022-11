(Di mercoledì 16 novembre 2022) È stata rilasciata lache vede il ritorno dell'eroe di Warwick Davis e il suo incontro con la figlia di Sorsha Warwick Davis torna a vestire i panni dell'eroe fantasy del film cult di Ron Howard del 1988 nella nuova, disponibile dal 30 novembre. Nellarilasciata da Lucasfilm lo vediamo ricongiungersi con la figliaregina Sorsha mentre è impegnato in una nuova missione. Laè il sequel dell'omonimo film simbolonostra infanzia e non vediamo l'ora di tornare nel magico regno di Andowyne. Nel film originale avevamo assistito alle imprese di, un ...

Movieplayer

Nella serie dedicata all'ammazzavampiri, lui era l'osservatore Wesley, lei la strega. 4. I ... La soluzione all'enigma, diventato un tormentone per i fan della serie, è statasolo molti ...Con l'aiuto di Giles e, si tenta quindi una strada estrema: rimuovere i traumi di Buffy dalla sua psiche. Le cose non vanno come previsto e Buffy dimentica tutto del suo passato . Il male ... Willow: svelata la prima clip della serie Disney+ La serie che fungerà da sequel al film cult fantasy del 1988 arriverà sulla piattaforma digitale il 30 novembre.Gimmighoul avrà anche due forme. Dopo un primo leak in Pokémon GO ed un teaser durato 24 ore circa, Game Freak e The Pokémon Company hanno svelato questo pomeriggio uno dei nuovi Pokémon del Pokédex d ...