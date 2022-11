Wijnaldum | «Sto vivendo come un monaco»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sebbene la Roma sia ferma,tutta la Serie A, per la sosta dei Mondiali, Ginicontinua a lavorare per riprendersi dall’infortunio dello scorso agosto quando il centrocampista olandese si è rotto la tibia in seguito a uno scontro di gioco in allenamento. Il suo percorso di recupero è stato un vero e proprio calvario considerando la sua scelta di non operarsi A “Espn” è lo stesso olandese a fare il punto sulla situazione: «La riabilitazione sta andando davvero nella giusta direzione. Quando è successo ho pianto per diversi giorni, ero triste. Adesso vivoun, diciamo, ma mi sento molto bene. Sto vedendo molti progressi, anche se adesso vivo lontano dalla mia famiglia. Torno nei fine settimana, è unn sacrificio devo fare. In questo momento sono completamente da solo e vedo davvero solo due posti, ...

vedendo molti progressi, anche se adesso vivo lontano dalla mia famiglia. Torno nei fine ...ESPNESPN - Prosegue: ' Tornare in Eredivisie È sempre difficile dire in quale ...... ma sono solo evivendo come un monaco in questo momento ". Giorni di riposo, per la Roma e per i calciatori non impegnati in nazionale. Nessun relax, invece, per Gini, alle prese con ...“Il recupero procede al meglio, ma sono solo e sto vivendo come un monaco in questo momento”. Giorni di riposo, per la Roma e per i calciatori non impegnati in nazionale. Nessun relax, invece, per Gin ...Wijnaldum e il suo infortunio: Quando è successo ho pianto per diversi giorni - A.S. Roma - Georginio Wijnaldum , calciatore dell' AS Roma , ha rilasciato un'intervista a ESPN. Il centrocampi... - Mar ...