Volley maschile | Champions League 2022 2023 | Trento a punteggio pieno | Karlovarsko steso 3-1

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’Itas Trentino supera 3-1 (25-19, 25-20, 21-25, 25-13) i cechi delnel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi delladi. In virtù di questo successo la squadra italiana guidata da Lorenzetti ottiene la sua seconda affermazione e balza al comando della Pool D con sei punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUPERLEGA: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE I padroni di casa si rendono protagonisti di un’ottimo avvio di partita, tanto da accumulare un piccolo vantaggio di quattro punti (6-2). La formazione ospite, però, non si fa affatto intimorire e, con grande pazienza, prima ricuce il gap e poi piazza il ...

Oggi, dopo un 2022 fantastico per ilitaliano, abbiamo dato il via ufficialmente ai ... Queste invece le parole del commissario tecnico della nazionaleFerdinando De Giorgi : " Siamo in ...Oggi, dopo un 2022 fantastico per ilitaliano, abbiamo dato il via ufficialmente ai ... Queste invece le parole del commissario tecnico della nazionaleFerdinando De Giorgi : " Siamo in ...NAPOLI- Dopo il sorteggio della rassegna continentale femminile, si è tenuto sempre al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, quello dei Campionati Europei maschili 2023. Queste le squadre che g ...Si è svolto oggi pomeriggio al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli il sorteggio dei gironi dei Campionati Europei maschili e femminili 2023. Gironi femminili: Pool A: Belgio, Slovenia, Serbia, ...