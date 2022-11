Vlahovic-Juventus | l’agente | “Tanti club su di lui” | poi il commento sull’infortunio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dusanha dovuto saltare gli ultimi impegni prima del Mondiale a causa di un’infiammazione pubalgica che lo ha tenuto ai box. Ne ha parlato il suo agente, Darko Ristic, ai microfoni di Gazzetta.it: “È un infortunio molto spiacevole. È stato difficile per Dusan non poter essere in squadra nelle ultime partite. Grazie a Dio, l’infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al 100% per la prima partita contro il Brasile“. Foto: GettyAgente Infortunio Il procuratore del fuoriclasse serbo ha poi parlato relativamente all’interesse di diverse squadre suoltre alla: “È vero che c’erano moltiinteressati. Però laè la, uno dei più grandidel mondo. Sembrava ...