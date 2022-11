Video | Joao Mario | ' ' Ecco cosa ha detto Ronaldo a Bruno Fernandes' '

Gazzetta

L'ex interistaMario interviene dal ritiro del Portogallo dopo le polemiche sul gelido saluto tra i due compagni di squadra al Manchester ...I suoi compagni di squadra ( qui ildella freddezza con Bruno Fernandes in Nazionale ) si ... Dopo l'evidente freddezza tra Ronaldo e Bruno Fernandes,Mario ha provato a smorzare (con scarso ... Bruno Fernandes accoglienza gelida per CR7. E quella scena con Cancelo... Joao Mario, centrocampista di Benfica e Portogallo, ha parlato dal ritiro della Nazionale di Ronaldo e Bruno Fernandes Intervenuto in conferenza dal ritiro del Portogallo verso Qatar 2022, Joao Mario ...L'ex interista interviene dopo le polemiche sul gelido saluto tra i due compagni di squadra al Manchester United ...