Viaggio nel Paese delle Fiabe

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 16 novembre 2022) C’è un, nell’alto Lazio, in provincia di Viterbo che, come per miracolo, ci riporta indietro nel tempo. È Sant’Angelo di Roccalvecce, ovvero il. Più precisamente Sant’Angelo è un borgo che si trova nella Tuscia. Come è successo per altri borghi italiani, come ad esempio per Aielli (Borgo Universo – Aielli unche ha saputo riscoprirsi) nella provincia de L’Aquila, anche Sant’Angelo si stava spopolando di giovani che cercavano lavoro e una nuova vita fuori dal. A quel punto a due fratelli, Gianluca e Paola Chiovelli, insieme al cugino Alessandro decidono di fondare l’Associazione Culturale Arte e Spettacolo (ACAS) di cui Gianluca diventa Presidente. Pensano a come valorizzare il loro Borgo e come far tornare le persone piuttosto che farle ...