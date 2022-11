Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2022 ore 20 | 30

(Di mercoledì 16 novembre 2022)DEL 16 NOVEMBREORE 20:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO E SULLLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IL TRAFFICO È REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SULLA CASSIA CODE A TRTTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA PRENESTINA CODE ALTEZZA RACCORDO NEI DUE SENSI MENTRE SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI SERALI A CURA DI ASTRAL: IL CANTIERE HA SUPERATO LA STAZIONE DI ACILIA ARRIVANDO AL KM 16 E 700 CIRCA DA FEDERICO ASCANI ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

